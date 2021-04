Dr. Oliver Ratajczak gehört mit über 128 Episoden in 5 Jahren zu B2B-Podcast-Dauerläufern. Sein „Blickwinkel Kunde Podcast“ (Apple Podcast, Spotify, Google Podcast) hat über 126 5-Sterne-Bewertungen und adressiert eine enge, aber lukrative Zielgruppe: Seine Bestands-, aber auch Neukunden. Was treibt ihn an, wie produziert er seinen Podcast, und lohnt es sich?

Interview Mit Oliver Ratajcak vom Blickwinkel Kunde Podcast [00:07:35]

Blickwinkel-Kunde Podcast https://blickwinkel-kunde.de/podcast/

Die Website von Oliver Deine-kundenbrille.de

Fragen an Dr. Oliver Ratajczak:

Wie kamst Du auf die Idee mit dem Blickwinkel-Kunde-Podcasts?

Wie hate es damals angefangen, was waren die ersten Schritte, und vielleicht auch die ersten Hürden?

Welches Format und welches Inhaltskonzept hast Du? Hast sich das auch geändert?

Wie sieht der Produktionsprozess aus, wie bereitest Du Deine Episoden vor?

Welches technische Setup verwendest Du?

Wie sorgst Du für Reichweite?

Welche Rolle spielt sein Podcast in seinem Marketing-Mix?

Welche Tipps würdest Du jemanden geben, der jetzt einen Podcast starten will?

Lohnt sich der Podcast

Olivers Podcast Blickwinkel KUNDE Podcast auf Apple Podcast, Spotify, Google Podcast

